Bitexen Sahibi Kemal Cenk Erdem Tutuklandı - Son Dakika
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Bitexen Sahibi Kemal Cenk Erdem Tutuklandı

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Kemal Cenk Erdem, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı.

İstanbul Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Kemal Cenk Erdem, tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Erdem'in tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlikten DinamikPay, Bitexen ve Erdem arasındaki mali bağlantılara dikkat çekildi

Hakimlik kararında, Kemal Cenk Erdem'in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin ticaret sicilinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak görünmediği belirtildi. Erdem'in, şirketin kurucusu ve uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem'in eşi olduğu, Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Evenpal Teknoloji A.Ş. ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş. ile ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu kaydedildi.

Kararda ayrıca DinamikPay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği, Ayşin Erdem ile Erdem arasında 100 milyon TL'ye yaklaşan çift yönlü mali hareket bulunduğu ifade edildi.

Dosya kapsamındaki ifadelerde Erdem'in şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildiği belirtilen kararda, bu nedenle Erdem'in yalnızca "Ayşin Erdem'in eşi" sıfatıyla değerlendirilmesinin dosyadaki bulgularla uyumlu olmadığı kaydedildi.

Hakimlik, mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve birbiriyle uyumlu ifade içeriklerini birlikte değerlendirerek Erdem hakkında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek nitelikte bulgu ve emareler bulunduğu kanaatine vardığı belirtildi.

Erdem ise hakimlikteki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Yönetim kurulu başkanı olduğum şirket ile bahsi geçen şirketle ile benim herhangi bir ticari faaliyetim olmadı. Serbest bırakılmamı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Hakimlik, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, kaçma şüphesine ilişkin somut olguların mevcut olması, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Kemal Cenk Erdem'in tutuklanmasına hükmetti.

Kaynak: İHA

Kemal Cenk, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitexen Sahibi Kemal Cenk Erdem Tutuklandı - Son Dakika

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