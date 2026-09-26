Bitlis Ahlat'ta İranlı erkeğin cesedi bulundu, 15-20 gün önce öldüğü değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis Ahlat'ta İranlı erkeğin cesedi bulundu, 15-20 gün önce öldüğü değerlendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 Eylül'de Bitlis Ahlat'ta arazide İran uyruklu bir erkeğin cesedi bulundu. Cesedin yaklaşık 15-20 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi; çevresinde ve eşyalarında çok sayıda kullanılmış insülin iğnesi ve şeker ilaçları bulundu, soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde arazide İran uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşharman köyü Arnis mevkisinde 25 Eylül günü saat 16.30 sıralarında arazide hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin İran uyruklu M.Y.S.'ye (26) ait olduğu belirlendi.

Adilcevaz olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, kişinin yaklaşık 15-20 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Cesedin çevresinde ve şahsa ait eşyalarda çok sayıda kullanılmış insülin iğnesi ile şeker hastalığında kullanılan ilaçlar bulundu. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi verilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

M.Y.S.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaOlaylarBitlisGüncelAhlatEylülİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
00:25
Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
00:00
Maça damga vuran anlar Merih Demiral kendisini zor tuttu
Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu
23:45
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya tek golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti
23:26
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti Fatih Erbakan’dan yeni seçim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı
22:27
SPK düğmeye bastı 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 02:27:21. #7.12#
SON DAKİKA: Bitlis Ahlat'ta İranlı erkeğin cesedi bulundu, 15-20 gün önce öldüğü değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei