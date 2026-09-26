Bitlis Ahlat'ta İranlı erkeğin cesedi bulundu, 15-20 gün önce öldüğü değerlendirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde arazide İran uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşharman köyü Arnis mevkisinde 25 Eylül günü saat 16.30 sıralarında arazide hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin İran uyruklu M.Y.S.'ye (26) ait olduğu belirlendi.

Adilcevaz olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, kişinin yaklaşık 15-20 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Cesedin çevresinde ve şahsa ait eşyalarda çok sayıda kullanılmış insülin iğnesi ile şeker hastalığında kullanılan ilaçlar bulundu. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi verilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

M.Y.S.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.