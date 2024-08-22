Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü için güvenlik toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü için güvenlik toplantısı düzenlendi

Bitlis Ahlat\'ta Malazgirt Zaferi\'nin 953. yıl dönümü için güvenlik toplantısı düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla güvenlik toplantısı düzenlendi. Ahlat Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, etkinliklerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için koordinasyon sağlandı.

22.08.2024 16:08
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla güvenlik toplantısı düzenledi.

Ahlat Kaymakamlığında düzenlenen güvenlik toplantısında Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Toplantıya Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve il protokolü katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü için güvenlik toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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