Bitlis-Baykan karayolunda kafa kafaya çarpışan iki tırda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis-Baykan karayolunda kafa kafaya çarpışan iki tırda 2 kişi yaralandı

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Bitlis-Baykan karayolunda kafa kafaya çarpışan iki tırda 2 kişi yaralandı
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Bitlis-Baykan kara yolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi; yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşuna sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bitlis-Baykan kara yolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bitlis-Baykan kara yolunda iki tır çarpıştı. Kazada tırlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sağlık kuruluşuna sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis-Baykan karayolunda kafa kafaya çarpışan iki tırda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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