Bitlis-Diyarbakır yolunda tır duvara çarpıp alev aldı, sürücü yaralandı

Bitlis- Diyarbakır kara yolunun Baykan çıkışında duvara çarpan tır alev alarak kullanılamaz hale gelirken, yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Bitlis-Diyarbakır yolu Baykan çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı ve tır kısa sürede alevlere teslim oldu.

Tırda çıkan yangına rağmen çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkarmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alevlerin sardığı tır, olay yerine gelen Baykan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda tırın büyük hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.