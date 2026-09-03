Bitlis Hizan\'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü, 8 kişi yaralandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bahçeye uçması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Hizan ilçe merkezi girişindeki Gökçimen Mahallesi'nde meydana geldi. L.İ. idaresindeki 34 AHD 36 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak istinat duvarını aşıp yol kenarındaki bahçeye düştü. Kazada araçta bulunan sürücü L.İ. ile birlikte 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışması ve vatandaşların da desteğiyle çıkarılarak ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.