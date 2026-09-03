Bitlis Hizan'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis Hizan'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü, 8 kişi yaralandı

Bitlis Hizan\'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü, 8 kişi yaralandı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarını aşarak yol kenarındaki bahçeye düştü. Kazada araçtaki 8 kişi yaralanırken, sıkışanlar ekipler ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bahçeye uçması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Hizan ilçe merkezi girişindeki Gökçimen Mahallesi'nde meydana geldi. L.İ. idaresindeki 34 AHD 36 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak istinat duvarını aşıp yol kenarındaki bahçeye düştü. Kazada araçta bulunan sürücü L.İ. ile birlikte 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışması ve vatandaşların da desteğiyle çıkarılarak ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Trafik Kazaları, Acil Durum, 3. Sayfa, Otomobil, Bitlis, Hizan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis Hizan'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Hizan'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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