Bitlis\'in Tatvan İlçesinde Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bilinmeyen bir sebeple çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Rahva mevkiinde bulunan bir tarlada çıkan örtü yangını için Orman İşletme Müdürlüğü ve Tatvan Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 60 dönümlük bir alanı etkisi altına alan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında olay yerine gelen tarla sahibi Mehmet Cüneyt Aka, yangını tesadüfen fark ettiğini belirterek, "Ben de yoldan geçerken gördüm, yangının neden çıktığını henüz bilmiyorum. Sebebini öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS