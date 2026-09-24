Bitlis Tatvan'da araçta 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bitlis Tatvan'da araçta 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Bitlis Tatvan\'da araçta 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Bitlis Tatvan'da polis ekiplerince durdurulan araçta metal aksama zulalanmış 15 parça halinde toplam 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, metal aksam içerisine zulalanmış 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin Tatvan ilçesinde durdurduğu bir araçta yapılan aramada, aracın arka koltuk alt kısmındaki metal aksam içerisinde zulalanmış, 15 parça halinde toplam 1 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bitlis Valiliği, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis Tatvan'da araçta 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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