Bitlis'te 11 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te 11 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi

Bitlis\'te 11 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

27.02.2024 10:29
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Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "25 Şubat 2024 tarihinde Hizan ilçesinde şüpheli iki şahsın bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada 11 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te 11 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te 11 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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