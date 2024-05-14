Bitlis'te aranan şahıs Bulanık'ta yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te aranan şahıs Bulanık'ta yakalandı

Bitlis\'te aranan şahıs Bulanık\'ta yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından kasten adam öldürme suçundan hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, Muş'un Bulanık ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecektir.

14.05.2024 23:26
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından kasten adam öldürme suçundan hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Muş'un Bulanık ilçesinde yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2022 yılında meydana gelen kasten öldürme suçundan hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Bulanık ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yakalanan şahıs Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup, adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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