Bitlis'te patpat kazası: 8 kişi yaralandı

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Bitlis'in Yolalan beldesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinen bilgiye göre kaza, Yolalan beldesinde meydana geldi. Patpatın bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananlardan 5'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Hizan Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 3 kişi ise Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS