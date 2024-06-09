Bitlis'te patpat kazası: 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te patpat kazası: 8 kişi yaralandı

Bitlis'in Yolalan beldesinde meydana gelen patpat kazasında 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından ambulans ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan 5 kişi Hizan Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 3 kişi ise Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.06.2024 14:42
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Bitlis'in Yolalan beldesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinen bilgiye göre kaza, Yolalan beldesinde meydana geldi. Patpatın bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananlardan 5'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Hizan Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 3 kişi ise Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te patpat kazası: 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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