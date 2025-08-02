Bitlis\'te Su Kanalına Düşen Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde su kanalı düşen araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ahlat ilçesi ile Ovakışla Beldesi yolu üzerinde gerçekleşti. B.Ç. yönetimindeki 34 BH 2683 plakalı hafif ticari kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazanın ardından olay yerine jandarma trafik, sağlık ve Ahlat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar yapılan müdahalenin ardından Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.K. hayatını kaybederken, sürücü B.Ç. ile İ.Ç.'nin tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİTLİS