Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Alaniçi köyü mevkisinde meydana geldi. Kapalı kasa hafif ticari kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Bitlis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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