Bitlis\'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin at arabasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Muş karayolu üzerinde bulunan Değirmen köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin at arabasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS
