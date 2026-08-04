Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1.4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1.4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1.4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi
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Tatvan'da, 4 İranlı şüphelinin mide ve bağırsaklarında toplam 1.392 kg metamfetamin bulundu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde narkotik polis yolcu otobüsünde şüphelendikleri 4 İran uyruklu şahsın hastanede çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve 117 parça halinde toplam 1 kilogram 392 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tatvan ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontroller sırasında yabancı uyruklu 4 şüpheli üzerinde inceleme gerçekleştirildi. Şüphelilerin hastanede çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin vücutlarından 117 parça halinde toplam 1 kilogram 392 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Tatvan, Bitlis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1.4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1.4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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