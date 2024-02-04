Bitlis\'te uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

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Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce özel harekat timleri destekli 10 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan 10 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, bir şüpheli ise serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS