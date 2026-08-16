Bitlis\'te Yangın Panik Yarattı

Bitlis'in Ahlat ile Tatvan ilçeleri arasında otluk alanda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kuru otların bulunduğu bölgede rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 300 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.