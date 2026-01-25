Aydınlar\'da kar hayatı felç etti: Valilikten kar savurma makinesi desteği

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların giderilmesi için valilik beldeye kar savurma aracı gönderdi.

Adilcevaz'ın Aydınlar beldesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte bazı yollar ulaşıma kapandı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Bitlis Valiliği harekete geçti. Valilik koordinesinde bölgeye kar savurma makinesi sevk edilerek kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, zorlu hava şartlarına rağmen aralıksız şekilde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istenirken, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının yol tamamen açılana kadar devam edeceği bildirildi.

Aydınlar Beldesi Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, "Süphan Dağı'nın eteklerinde bulunan Aydınlar Beldesi kar yağışının en çok aldığı bölgelerden biridir. Ekiplerimiz 7/24 sahada olmamıza rağmen yinede zorluk çekiyoruz. Başkanımız İbrahim Ergün'ün talebiyle Bitlis Valimiz Ahmet Karakaya bize kar savurma makinesi gönderdi. Buradan Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS