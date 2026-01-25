Aydınlar'da kar hayatı felç etti: Valilikten kar savurma makinesi desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aydınlar'da kar hayatı felç etti: Valilikten kar savurma makinesi desteği

Aydınlar\'da kar hayatı felç etti: Valilikten kar savurma makinesi desteği
25.01.2026 10:22  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Mağduriyetin önlenmesi için valilik tarafından kar savurma aracı gönderildi ve çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların giderilmesi için valilik beldeye kar savurma aracı gönderdi.

Adilcevaz'ın Aydınlar beldesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte bazı yollar ulaşıma kapandı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Bitlis Valiliği harekete geçti. Valilik koordinesinde bölgeye kar savurma makinesi sevk edilerek kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, zorlu hava şartlarına rağmen aralıksız şekilde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istenirken, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının yol tamamen açılana kadar devam edeceği bildirildi.

Aydınlar Beldesi Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, "Süphan Dağı'nın eteklerinde bulunan Aydınlar Beldesi kar yağışının en çok aldığı bölgelerden biridir. Ekiplerimiz 7/24 sahada olmamıza rağmen yinede zorluk çekiyoruz. Başkanımız İbrahim Ergün'ün talebiyle Bitlis Valimiz Ahmet Karakaya bize kar savurma makinesi gönderdi. Buradan Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Adilcevaz, 3. Sayfa, Aydınlar, Bitlis, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydınlar'da kar hayatı felç etti: Valilikten kar savurma makinesi desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 11:11:42. #7.11#
SON DAKİKA: Aydınlar'da kar hayatı felç etti: Valilikten kar savurma makinesi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.