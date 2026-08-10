Bitlis\'te Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Bitlis'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bitlis Eren Üniversitesi kavşağında Düğün dönüşü yaşanan zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın kesin çıkış nedeninin yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı öğrenildi.