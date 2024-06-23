Bitlis\'teki 8 Ağustos Tüneli\'nde Tır ve Traktör Çarpıştı

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Bitlis'teki 8 Ağustos Tüneli'nde tırla traktörün çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde 8 Ağustos Tüneli'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile traktör çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Bir süre trafiğe kapatılan tünel, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS