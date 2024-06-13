Bodrum Açıklarında 68 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 22 düzensiz göçmen ile beraberinde 13 çocuk yakalandı.

İlçedeki ikinci olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durduruldu, içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 16 çocuk yakalandı.

Bodrum açıklarındaki 3'üncü göçmen olayında ise can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-310) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 11 düzensiz göçmen ile beraberinde 9 çocuk kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplamda 88 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA