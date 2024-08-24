Bodrum Belediyesi Yangın Mücadelesine Hazır

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Bodrum Belediyesi ekipleri, yangın riski olan bölgelerde devriye, denetim ve kontroller yaparken Bodrum Belediyesi envanterinde bulunan arazöz, tanker, iş makinesi gibi araçlar ile yangına müdahale ekipleri de nöbetleşe çalışacak.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, artan orman yangınları sonrası devriye, denetim ve kontrollerini sıklaştırırken Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir yangın durumunda orman ve itfaiye ekiplerine daha hızlı destek olmak için çalışmalar yürütüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve yeşil alanların bilinçsiz kullanımı dolayısıyla çıkan yangınlarda hızlı müdahalede bulunmak için Bodrum Belediyesi envanterinde bulunan arazöz, tanker, iş makinesi gibi araçlar, 7/24 göreve hazır olacak ve ilgili araçların ekipleri de bu kapsamda 24 saat esasına göre nöbetleşe çalışacak. - MUĞLA