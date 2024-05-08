Bodrum\'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hurda malzeme taşıyan kamyonette 20 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 5 kişi, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bodrum'a düzensiz göçmen getiren şüpheliler, dikkat çekmemek için göçmenleri tuğla ve hırdavat yüklü bir kamyonete bindirdi. Akyarlar Mahallesi'nde bir otele yerleştirilen göçmenler, daha sonra aynı kamyonetle tekneye götürüldükleri sırada jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Göçmenlerle organizatörler jandarma ekiplerince yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., Ş.K., B.U., A.U. ve A.A. isimli göçmen kaçakçılığı şüphelileri ise karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA