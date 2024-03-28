Bodrum'da 6'sı çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 6'sı çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum\'da 6\'sı çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alarak harekete geçti. Durdurulan bot içerisinde 18 düzensiz göçmen ve 6 çocuk yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

28.03.2024 12:08
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6'sı çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 6 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da 6'sı çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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