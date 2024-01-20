 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum'da feci kaza: Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da feci kaza: Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli genç kız hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada 22 yaşındaki Ayşegül Baloğlu isimli genç kız hayatını kaybetti. Motosiklete çarpan araç sürücüsünün ise 1.36 promil alkollü olduğu iddia edildi. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.

Bodrum\'da feci kaza: Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli genç kız hayatını kaybetti
20.01.2024 - 00:33,  Güncelleme: 00:36
Abone Ol

Bodrum'da feci kaza: Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli genç kız hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada 22 yaşındaki Ayşegül Baloğlu isimli genç kız hayatını kaybetti. Motosiklete çarpan, araç sürücüsünün ise 1.36 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, Yalıkavak- Bodrum yolunda meydana geldi. Yalıkavak'tan Bodrum istikametine giden 48 ANY 363 plakalı hafif ticari araç, Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımında karşı istikametten gelen 48 AOY 737 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarına devrilirken hafif ticari araç yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Ayşegül Baloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette bulunan yaralı C.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü, gözaltına alındı. Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan C.Y.'nin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeride düşen Yalıkavak - Bodrum yolu tekrar çift yönlü trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bodrum, Muğla, Hastane, Ölüm, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da feci kaza: Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika


11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı

Son Dakika
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda 568 Kilogram Uyuşturucu Maddeye El Konuldu
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:12:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da feci kaza: Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement