Bodrum'da bayram öncesi gıda denetimleri
Bodrum'da bayram öncesi gıda denetimleri

25.05.2026 12:58  Güncelleme: 13:00
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla fast food işletmeleri ve restoranlara yönelik denetimlerini artırdı. Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan kontrollerde hijyen eksiklikleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve işgal gibi nedenlerle 15 işletmeye idari işlem uygulandı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ve ilçeyi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlerin sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki hızlı tüketim (fast food) işletmeleri ile restoranlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Halk sağlığının korunmasına yönelik denetim ve uygulamalarına hız veren ekipler, kontrollerini Bodrum Belediyesi gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirdi. Kapsamlı bir titizlikle yapılan incelemelerde işletmeler; genel hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ve idari yükümlülükler açısından detaylı şekilde değerlendirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde; genel temizliğin yetersiz olması, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulması, kaldırım üzerine masa koyularak işgale neden olunması, ilaçlama belgesinin ibraz edilememesi ve güncel fiyat tarifesinin bulunmaması gibi çeşitli nedenlerle 15 işletmeye idari işlem uygulanarak dosyaları encümene sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

