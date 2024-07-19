Bodrum\'da bin 204 işletmeye ses ve gürültü denetimi

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Bodrum Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bin 204 işletmede ses ve gürültü denetimi yaptı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ses ve Gürültü Denetim Amirliği ekipleri, ilçe genelinde ses ve gürültüye yönelik denetim ve uygulamalarına devam ediyor. 2024 yılı içerisinde gelen şikayetler ve rutin uygulamalar kapsamında bin 204 işletme kontrol edildi. Denetimler sonrasında uyarı alan işletmelerden uyarıları dikkate almayanlara yönelik işlem yapılıyor. Bu kapsamda çevresel gürültü ölçümü yapılırken müzik yayın belgesi olmadan müzik yapan işletmelere de tutanak düzenleniyor.

Gerçekleşen denetimler sonucunda 65 işletmeye idari para cezası uygulayan ekipler, son günlerde Gümüşlük genelinden gelen ses şikayetleri üzerine denetimlerini bölgede sıklaştırdı. Gümüşlük bölgesinde toplamda 1 milyon 161 bin 320 Türk Lirası idari para cezası uygulayan denetim ekipleri, Bodrum genelinde ise toplam 17 milyon 720 bin 50 Türk lirası idari para cezası uyguladı. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ses ve Gürültü Denetim Amirliği ekiplerinin kontrolleri sürecek. - MUĞLA