Bodrum'da Denizde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bodrum'da Denizde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Bodrum\'da Denizde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize giren Erdoğan Alaftar, boğularak hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Alaftar, deniz kıyısına hareketsiz halde vurduktan sonra olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Alaftar'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

28.07.2024 17:20
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde serinlemek için denize giren Erdoğan Alaftar, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Koyunbaba Mahallesi Çukurbük Halk Plajı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde serinlemek için denize giren 69 yaşındaki Erdoğan Alaftar bir süre sonra deniz kıyısına hareketsiz halde vurdu. İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Alaftar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Alaftar'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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