Bodrum\'da Depolama Alanındaki Plastik Borular Yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde depolama alanındaki plastik borular, alevlere teslim oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde depolama alanında MUSKİ'ye ait olduğu ifade edilen borular henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü, borular alevlere teslim oldu. İhbarın ardından itfaiye ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Yangından çıkan siyah dumanlar, Yarımada'nın büyük bölümünden görüldü. Söndürme çalışmalarını çok sayıda vatandaş takip etti.

Yoğun müdahale sonrası yangın söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında çok sayıda boru hasar gördü. - MUĞLA