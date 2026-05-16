Bodrum'da film gibi dolandırıcılık
Bodrum'da film gibi dolandırıcılık

16.05.2026 02:25  Güncelleme: 02:26
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kadına evlilik ve iş ortaklığı vaadiyle, bir başka kişiye de kamu arazisini tapulama vaadiyle toplam 105 milyon TL dolandıran 8 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadını "evlilik ve iş ortaklığı" vaadiyle, bir başka kişiyi de "kamu arazisinin kendi adına tapulanması için belediyeyi aracı kılma" suretiyle toplam 105 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum'da yaşayan bir kadın; Bodrum'daki 35 milyon TL değerindeki evi ile İzmir'deki 10'ar milyon TL değerindeki iki ayrı evinin, 700 bin TL değerindeki ziynet eşyasının, banka hesaplarında ve kredi kartlarında bulunan yaklaşık 10 milyon TL parasının "evlilik ve iş ortaklığı" vaadiyle elinden alındığı gerekçesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında, bir başka şahsın da Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 30 milyon TL değerindeki evi ile banka hesaplarından gönderdiği yaklaşık 10 milyon TL parasının elinden alındığı belirlendi. Böylece iki vatandaşın toplamda 105 milyon 700 bin TL değerinde taşınmaz, nakit para ve ziynet eşyasının hileli yöntemlerle elinden alındığı tespit edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, 12 Mayıs günü Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli olmak üzere Adana ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, suç örgütü lideri olduğu belirlenen H.İ.S. ile biri zaten cezaevinde tutuklu bulunan toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı uyguladı.

Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden suç örgütü lideri H.İ.S. ile R.T., L.S., Ş.Ö., M.G., H.İ. ve K.Ö. tutuklanırken; M.Y., V.O. ve S.B.Ç. hakkında adli kontrol kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan B.K.'nin ise başka bir suçtan zaten cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri pes dedirtti. Dolandırıcılık eyleminde iş bölümü yapan şahıslardan L.S.'nin taşınmaz satışlarında vekalet alıp müştekileri ikna ettiği; Ş.Ö. ve M.G.'nin kendilerini "belediye encümeni" olarak tanıtarak hesaplarına para gönderttiği; R.T.'nin sözde belediye encümeniyle toplantılara katılarak müştekileri ikna ve tehdit ettiği; H.İ.'nin müştekileri ikna etmede ve taşınmazların satışında rol oynadığı, cezaevinde bulunan B.K.'nin ise müştekilere yönelik tehdit eylemlerinde yer aldığı belirlendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

