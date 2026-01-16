Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarındaki çukura giren hafriyat kamyonu devrilirken, yolun trafiğe kapandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağla'dan Gürece istikametine giden İ.E. idaresindeki hafriyat kamyonu Gürece'de yol kenarındaki çukura girdi. Kontrolden çıkan kamyon devrildi, dorsedeki hafriyat yola döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Kamyonda sıkışan sürücü, ön cam kırılarak Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince dışarı çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol, kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. - MUĞLA