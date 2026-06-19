Bodrum\'da hız yapan cip kaza yaptı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ara sokakta iddiaya göre hızlı giden cip sürücüsü, bir motosiklete çarpıp motosikletliyi ağır yaralandıktan sonra park halindeki araçlara çarptı. Ortalığı savaş alanına çeviren sürücü, olay yerinden kaçarken aracını ağır hasarlı halde gören bir kadın sinir krizi geçirdi.

Gece geç saatlerde Gümbet Mahallesi İhsan Uran Sokak'a iddiaya göre son sürat giden cip, önce park halindeki motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, yol kenarındaki saksıya vurarak durabildi. Yoluna devam eden sürücü, aynı yönde giden motosiklete arkadan çarpıp motosiklet sürücüsü T.M.'yi ağır yaraladı. Hızını alamayan cip, park halindeki otomobil ve minibüse çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hareket eden minibüs, önündeki otomobile vurdu. Ortalığı adeta savaş alanına çeviren sürücü, daha sonra aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan aracını ağır hasarlı halde gören bir kadın sinir krizi geçirdi. - MUĞLA