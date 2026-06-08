Bodrum\'da 271 firmaya inşaat yasağı cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasağı kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 271 firmaya idari para cezası uygulandı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonu dolayısıyla yürürlüğe giren genelge doğrultusunda Yarımada genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Yasağın başladığı tarihten itibaren gerçekleştirilen incelemelerde, belirlenen kuralları ihlal ettiği tespit edilen 196 inşaat şantiyesi ile 75 beton firması aracına yasal işlem yapıldı.

Toplam 271 cezai işlemin uygulandığı denetimler sonucunda, firmalara 2 milyon 481 bin 861 lira idari para cezası kesildi.cBelediye yetkilileri, ilçe genelindeki denetimlerin yasağın sona ereceği 15 Ekim'e kadar aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MUĞLA