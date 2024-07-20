Bodrum\'da işgal edilen alan halk plajı haline getirildi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde işletmeler tarafından işgal edilen alan, halk plajı haline getirildi.

Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi önündeki sahil, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin inşaat malzemesi deposu olarak kullanılıyordu. Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kamu arazisindeki işgal sonlandırılarak bölgedeki malzemeler kaldırıldı. Halk Plajı haline getirilen yaklaşık 400 metrekarelik alana Bodrum Belediyesince şezlong ve şemsiyeler yerleştirildi. - MUĞLA