Bodrum\'da İzolasyon Firmasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

3.Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir izolasyon firmasında çıkan yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi Beylikkırlar mevkiinde faaliyet gösteren bir izolasyon firmasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, işletme bahçesindeki izolasyon malzemelerine sıçradı. Yangın sırasında oluşan siyah dumanlar, Yarımada'nın geniş bir bölgesinden görüldü. İhbarın ardından itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. İşletme çalışanları, kalan malzemeleri yanmaktan kurtarabilmek için yoğun dumanın altında uzun süre çaba sarf etti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için büyük uğraş verirken, Bodrum Belediyesi'ne ait arazözler de söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin dört koldan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak da yangın bölgesine gelerek bilgi aldı. İşletmede büyük hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA