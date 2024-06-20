Bodrum'da Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 17 Haziran gecesi saat 23.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Geriş Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyreden B.U. idaresindeki 48 VB 163 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Kubilay Sak idaresindeki 48 KA 429 plakalı motosiklete çarptı. İhbarın ardından polis ve 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine geldi. Kazada motosikletin sürücüsü Kubilay Sak'ın (65) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emekli posta dağıtım görevlisi olduğu öğrenilen Kubilay Sak, Yalıkavak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçıp ertesi gün polise teslim olan kamyonet sürücüsü B.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza kameralara yansıdı

Kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, görüntülerde kamyonet ile motosikletin çarpışma anı ve sonrasının yer aldığı görülüyor. - MUĞLA