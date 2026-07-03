Bodrum'da Kaza Anı Kamerada - Son Dakika
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Bodrum'da Kaza Anı Kamerada

03.07.2026 19:51
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Bodrum'da hatalı sollama yapan otomobilin çarpıştığı kaza anı başka bir araç kamerasında kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Hatalı sollama sonrası yaşanan çarpışma ve otomobilin devrildiği anlar anbean kaydedildi.

Kaza, Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Y. yönetimindeki 34 KSE 336 plakalı otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen ve Deniz Y. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil devrilirken, kazada sürücü Remzi Y. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Gürcistan uyruklu Tamar S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Bölgeden geçen başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, 34 KSE 336 plakalı otomobilin hatalı sollama yaptığı, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle devrildiği anlar tüm çıplaklığıyla yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bodrum, Yaşam, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Kaza Anı Kamerada - Son Dakika

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