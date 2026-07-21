Rüzgar alevleri büyüttü, Gümüşlük\'teki yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, yerleşim yerlerine yakın noktada paniğe neden oldu.

Saat 14.40 sıralarında başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 3 helikopterle, karadan ise orman ekipleri, itfaiye personeli, orman gönüllüleri ve vatandaşlar müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yoğun mücadelenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA