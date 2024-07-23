Bodrum'da metan gazı zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da metan gazı zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde terfi merkezinde yapılan temizlik çalışması sırasında metan gazından etkilenen bir işçi bayılıp hayatını kaybetti. Gazdan hafif şekilde etkilenen diğer iki işçi ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçinin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

23.07.2024 20:25
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Bodrum'da metan gazı zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde terfi merkezinde metan gazından etkilenerek bayılıp düşen işçi yaşamını yitirirken, gazdan etkilenen 2 işçi de hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi'nde faaliyete geçme aşamasındaki terfi merkezinde yüklenici firma tarafından yapılan temizlik çalışması esnasında metan gazından etkilenen 1 işçi bayılıp birkaç basamak aşağı düştü. 112'ye yapılan ihbarın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Terfi merkezindeki atık su vidanjörlerle çekildikten sonra Mehmet Nuri Baştuğ isimli işçiye ulaşıldı. Temizlik çalışması esnasında gazdan hafif şekilde etkilenen A.A. ve R.K. isimli 2 işçinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yaşamını yitiren işçinin cansız bedeni, ekiplerin çalışmasının ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da metan gazı zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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