Bodrum'da motor yat yangını söndürüldü - Son Dakika
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Bodrum'da motor yat yangını söndürüldü

Bodrum\'da motor yat yangını söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Northeaster isimli motor yatta çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait yangın söndürme teknesi müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

03.03.2025 15:38  Güncelleme: 15:40
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Northeaster isimli motor yatta bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangına ilk müdahaleyi Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Muğla BB-20 isimli yangın söndürme teknesi yaptı ve yangının diğer teknelere sıçramasını önledi.

Bodrum Liman Başkanlığı'nda bir tesis içinde bağlı olan Northeaster isimli motor yatta yangın meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Muğla BB-20 isimli acil müdahale teknesi yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin yoğun çabası sonrasında motor yat yangını söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken Northeaster isimli motor yatta hasar oluştu.

Acil müdahale tekneleri görev başında

Muğla Büyükşehir Belediyesi, denizlerde güvenliği sağlamak ve muhtemel felaketlerin önüne geçmek için modern ve donanımlı acil müdahale tekneleriyle hizmet vermeyi sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye, Bodrum ve Marmaris limanlarında konuşlandırdığı üç adet çok amaçlı acil müdahale teknesi, deniz yangınlarına ilk müdahale, personel ve yaralı nakli, denizde kontrol görevi ve deniz yüzeyi temizliği gibi önemli görevler üstleniyor. Çok amaçlı acil müdahale tekneleri Fethiye, Bodrum ve Marmaris limanlarında hizmet veriyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Doğal ya da kazalar sonucu yaşanan yangınlara karşı önlemlerimizi alıyoruz. Denizlerde güvenliği sağlamak ve muhtemel felaketlerin önüne geçmek için modern ve donanımlı acil müdahale tekneleriyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerimizde denizde oluşabilecek bir felaket için acil müdahale teknelerimiz 24 saat görev başındadır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da motor yat yangını söndürüldü - Son Dakika

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