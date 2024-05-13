Bodrum\'da motosiklet otomobile çarptı, kaza anı kamerada

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolsüz şekilde şerit değiştiren otomobile motosiklet çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, kaza anı motosikletteki aksiyon kamerasına yansıdı.

Turgutreis-Bodrum karayolunda önündeki araçları sollayarak giden Baran M. idaresindeki motosiklet, Ortakent Cumhuriyet Caddesi'nde önünde seyreden minibüsü de solladı. Motosiklet, o esnada minibüsün sağından sol şeride kontrolsüz şekilde geçen otomobile arkadan çarptı. Kazada devrilen motosikletten düşerek metrelerce savrulan Baran M. yaralandı. Ayağı kırılan motosikletli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise motosikletin arkasına takılı olan aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. - MUĞLA