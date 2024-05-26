Bodrum\'da motosikletle otomobil çarpışması: 1 ölü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında Burak Kardaş (25) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabaha karşı Doktor Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana geldi. İlçede bir eğlence mekanında çalışan Burak Kardaş, mesaisi bittikten sonra evine gitmek için yola çıktı. Kardaş'ın kullandığı motosiklet, karşı istikametten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Burak Kardaş olay yerinde yaşamını yitirirken otomobil sürücüsü aracını bırakıp olay yerini terk etti. Sürücü, bir süre sonra tekrar olay yerine gelip polise teslim oldu. Sürücü, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Burak Kardaş'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA