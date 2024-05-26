Bodrum'da motosikletle otomobil çarpışması: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bodrum'da motosikletle otomobil çarpışması: 1 ölü

Bodrum\'da motosikletle otomobil çarpışması: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Burak Kardaş hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü olay yerini terk etti. Soruşturma başlatıldı.

26.05.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında Burak Kardaş (25) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabaha karşı Doktor Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana geldi. İlçede bir eğlence mekanında çalışan Burak Kardaş, mesaisi bittikten sonra evine gitmek için yola çıktı. Kardaş'ın kullandığı motosiklet, karşı istikametten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Burak Kardaş olay yerinde yaşamını yitirirken otomobil sürücüsü aracını bırakıp olay yerini terk etti. Sürücü, bir süre sonra tekrar olay yerine gelip polise teslim oldu. Sürücü, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Burak Kardaş'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Motosiklet, trafik, Bodrum, Muğla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da motosikletle otomobil çarpışması: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
13:01 Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
10:18 Sahte polisler korsan taksiciyi “Aracını bağlarız“ tehdidiyle dolandırdı Sahte polisler korsan taksiciyi "Aracını bağlarız" tehdidiyle dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 14:06:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da motosikletle otomobil çarpışması: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement