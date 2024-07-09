Bodrum'da orman yangınına 'Ateş Savaşçıları' mücadelesi - Son Dakika
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Bodrum'da orman yangınına 'Ateş Savaşçıları' mücadelesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangınına karşı 'Ateş Savaşçıları' yoğun bir çaba sarf ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarında birçok kurum ve vatandaş da destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

09.07.2024 17:38
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf eden 'Ateş Savaşçıları', alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele ediyor.

Bodrum'un Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş bir alana yayılırken, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi ise zaman zaman ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. Alevlerin kontrol altına alınması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter 8 uçak ile havadan, 33 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer ve 271 personel ile karadan söndürme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Birçok kurum ve vatandaşın da destek verdiği söndürme çalışmalarında 'Ateş Savaşçıları' ise adeta alevlerle göğüs göğüse mücadele ediyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Acil Durum, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da orman yangınına 'Ateş Savaşçıları' mücadelesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da orman yangınına 'Ateş Savaşçıları' mücadelesi - Son Dakika
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