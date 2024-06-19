Bodrum'da Otomobil Yangını: Araç Metal Yığınına Döndü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, yol kenarına sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken otomobil metal yığınına döndü.

Sabah saatlerinde Yalıkavak - Bodrum yolunda ilerleyen otomobil, yolun çift şeride döndüğü noktada yanmaya başladı. Aracın sürücüsü İbrahim B. otomobili sağa çekip yangın tüpüyle söndürmek istedi fakat yangın tüpü çalışmadı.

O sırada yoldan geçen başka bir sürücü de yangına tüple müdahale etmek istedi ama o tüp de çalışmadı.

Otomobildeki alevler yol kenarındaki istinat duvarından aşağı sıçradı. Bölgede bulunan büyükbaş hayvanlar yanma tehlikesine karşı tahliye edildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Otomobil, yangın sonrası adeta metal yığınına döndü. - MUĞLA