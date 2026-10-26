Bodrum'da sağanak Koyunbaba-Gümüşlük yolunu trafiğe kapattı, işyerini su bastı - Son Dakika
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Bodrum'da sağanak Koyunbaba-Gümüşlük yolunu trafiğe kapattı, işyerini su bastı

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Bodrum\'da sağanak Koyunbaba-Gümüşlük yolunu trafiğe kapattı, işyerini su bastı
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Bodrum\'da sağanak Koyunbaba-Gümüşlük yolunu trafiğe kapattı, işyerini su bastı
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Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Koyunbaba-Gümüşlük Yolu'nu trafiğe kapattı ve bir işyerini su bastı. Mahallede bahçe duvarı yıkılırken park halindeki iki motosiklet altında kaldı; ekipler su giderindeki tıkanıklığı giderip yolu trafiğe açtı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle yol trafiğe kapandı, bir işletmeyi su bastı. Park halindeki iki motosiklet, yıkılan bahçe duvarının altında kaldı.

Sabah saatlerinde Koyunbaba Mahallesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle Koyunbaba - Gümüşlük Yolu trafiğe kapandı. Bölgedeki bir işyerini su bastı. İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, MUSKİ ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu su giderindeki tıkanıklık giderildi, yol trafiğe açıldı. Bölgedeki evleri su basmak üzereyken önlendi. Mahallede bir bahçe duvarı sel sularının etkisiyle yıkıldı, park halindeki iki motosiklet ise altında kaldı. Bodrum'da yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de yerel olarak etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaGüncelBodrumBahçeYaşamSon Dakika

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