Bodrum sağanak yağışa teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı
05.02.2026 23:58  Güncelleme: 00:15
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirirken, derelerin taşması nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Belediye ekipleri olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi, dereler taştı, evleri su bastı.

Meteoroloji'nin sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Bodrumda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlı hava giderek etkisini artırdı. Etkili olan sağanak yağışla birlikte ilçe içinden geçen derelerin taşması ile birçok ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Yağış sonrası trafikte olan bazı araçlar, yollarda biriken suların içinde kaldı. Yağışla birlikte Bitez Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı bir aracın üstüne yıkıldı. Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için belediye ekipleri teyakkuza geçerek çalışma başlattı. Yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla

