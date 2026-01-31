Bir anda bastıran yağmur kamyoneti yolda bıraktı, bir evi su bastı - Son Dakika
Bir anda bastıran yağmur kamyoneti yolda bıraktı, bir evi su bastı

Bir anda bastıran yağmur kamyoneti yolda bıraktı, bir evi su bastı
31.01.2026 13:32  Güncelleme: 13:42
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bir kamyonet yolda mahsur kaldı ve bir evin istinat duvarı çöktü. Belediye ekipleri su tahliye ve kurtarma çalışmalarını tamamladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde bastıran sağanak yağmur yolda bir kamyonetin kalmasına sebep oldu bir istinaf duvarı çökerek bir evi su bastı.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Yağış, özellikle Mumcular-Etrim ile Pınarlıbelen hattında zaman zaman şiddetini artırdı. Şiddetli yağmur nedeniyle Pınarlıbelen-Etrim yolunda su birikintileri oluştu. Sağanak yağmur nedeniyle bir kamyonet yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, kepçe desteğiyle yürüttükleri çalışmada sürücüyü güvenli şekilde araçtan çıkardı. Pınarlıbelen Mahalle Muhtarı Abdullah Başol su tahliye ve kurtarma çalışmalarına destek verdi. Pınarlıbelen Mahallesi'nde ise yoğun yağış bir evde hasara yol açtı. Yağmurun etkisiyle evin istinat duvarı yıkıldı. Duvarın çökmesi sonucu evi su bastı. Belediye ekipleri tarafından evde su tahliye çalışması yapıldı.

Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte sahada yürütülen müdahaleler tamamlandı. Su birikintilerinin temizlenmesinin ardından Pınarlıbelen-Etrim yolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir anda bastıran yağmur kamyoneti yolda bıraktı, bir evi su bastı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bir anda bastıran yağmur kamyoneti yolda bıraktı, bir evi su bastı - Son Dakika
