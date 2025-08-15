Bodrum\'da Tekneden Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında arıza yapan tekne sürüklenerek Çatal Adası kıyısına oturdu. Teknede bulunan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yapan ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenerek adanın kıyısına oturdu. Çarpma ya da yaralanma yaşanmaması için tekneden karaya çıkan 3 vatandaş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerce bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye götürüldü. Teknenin, yapılacak çalışmaların ardından bölgeden çıkarılacağı öğrenildi. - MUĞLA