Bodrum\'da TOMA Trafik Kazası: 5 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde TOMA'nın otomobile çarptığı trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.
Akşam saatlerinde Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan Bodrum FK - Bandırmaspor maçı görevi için ilçeye gelen Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı, ilçeden ayrıldığı sırada kazaya karıştı.
TOMA, Emin Anter Bulvarı'nda aynı yöne giden otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ambulansta müdahale edildi.
Milas'a giden otomobilde bulunan 5 kişinin de müsabakada görevli güvenlik görevlileri olduğu öğrenildi. - MUĞLA
