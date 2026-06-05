Bodrum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bodrum\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
05.06.2026 18:14
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güvercinlik'ten Bodrum yönüne seyreden M.H. idaresindeki 42 D 6988 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Otomobil karşı yönden gelen İ.A.Ö. yönetimindeki 35 VN 205 plakalı VIP minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İhbarın ardından sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Yaralılardan 6'sı ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. 1 yaralı ise hastaneye gitmek istemedi.

İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu araçlar yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndürüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika

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